Riccardo Muti racconta di quella sera al Teatro San Carlo durante la quale si arrabbiò dirigendo l’opera

Il “Vincerò” di Puccini e l’orribile malcostume del cellulare in uso durante l’opera: Riccardo Muti racconta una storia avvenuta al Teatro San Carlo di Napoli.

Riccardo Muti è sicuramente il direttore d'orchestra italiano contemporaneo più importante e famoso al mondo. Nato a Napoli, cresciuto a Molfetta in Puglia, per la città partenopea Muti ha sempre conservato una devozione e un amore più volte dichiarato e mostrato:

Dal punto di vista musicale, Napoli ha avuto un’importanza enorme e non abbastanza valutata. Se girate il mondo e vi chiedono: ‘Dove siete nato?’ e voi dite ‘A Napoli’, il mondo vi rispetta.

Intervistato dall'autorevole settimanale tedesco Die Zeit, il direttore d'orchestra ha raccontato un episodio risalente all'estate 2022, avvenuto durante la Conferenza dei Ministri della Cultura del Mediterraneo, tenutasi a Napoli il 16 e il 17 giugno.

Una circostanza che – stando a quanto Muti racconta – lo ha infastidito e non poco. La storia riguarda proprio la conferenza internazionale e uno spettacolo al Teatro San Carlo di Napoli. Spiega:

L’Italia è il Paese del belcanto. Viene il dubbio se questa parola sia un complimento o un insulto. Perché se per belcanto intendiamo il Vincerò urlato per ore [dall’aria ‘Nessun dorma' della Turandot di Puccini, ndr.], allora parliamo di un fastidio insopportabile: si tiene lunga una nota che tutti sanno dover terminare prima o poi.

E, quando succede, si ha come un senso di liberazione. L’opera italiana ama fare uso di questi trucchetti.