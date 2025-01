video suggerito

Riaprono le scale mobili del Parco Ventaglieri dopo 10 mesi: erano chiuse per manutenzione Riaperte le scale mobili del Parco Ventaglieri: erano chiuse da marzo per la manutenzione ventennale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Riaprono al pubblico le scale mobili del Parco Ventaglieri, che collegano Montesanto a Piazza Gesù e Maria e piazza Mazzini. Erano chiuse da circa 10 mesi per la manutenzione ventennale. Terminati i lavori, lo scorso novembre, i collaudi sono stati completati il 9 gennaio. Da oggi, 20 gennaio, le scale mobili hanno ripreso il servizio per il pubblico. Una buona notizia per cittadini e turisti che le adoperano quotidianamente per i loro spostamenti tra la parte bassa e alta della città.

Cosenza: "Scale mobili Ventaglieri importanti per la mobilità"

L'Assessore alla Mobilità, Edoardo Cosenza, ha dichiarato:

"Sono estremamente soddisfatto di annunciare la riapertura delle scale mobili del Parco Ventaglieri. Questa infrastruttura rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità sostenibile della nostra città e restituisce alla comunità un servizio essenziale. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno per rendere possibile questo importante risultato. Sono certo che le Scale Mobili contribuiranno a migliorare e valorizzare ulteriormente questo bellissimo parco. Riaprono oggi al pubblico le scale mobili del Parco Ventaglieri. Si restituisce in questo modo ai cittadini un impianto nuovo ed efficiente".

Il parco è il centro della zona dei Ventaglieri e collega la parte bassa di Montesanto alla parte alta di Piazza Gesù e Maria e piazza Mazzini. Si tratta di una struttura molto vissuta, in cui sono presenti un campo di calcetto, zone a verde e un fabbricato dove sono allocate funzioni pubbliche. Il parco è servito da un ascensore e 10 scale mobili.

A seguito della scadenza della vita tecnica era stata necessaria l'integrale sostituzione degli impianti e pertanto a marzo del 2024 è stato sottoposto alla ANSFISA il progetto della sostituzione delle 10 scale mobili. Il progetto è stato approvato e sono partiti i lavori, estremamente complessi, viste le condizioni logistiche complicate per l'accessibilità e movimentazione degli impianti. Nel novembre 2024 sono ultimati i lavori e la ANSFISA ha avviato le sue prove. Il 9 gennaio è stato emesso il nulla osta per l'apertura all'esercizio e avviata la formazione del personale sui nuovi impianti.