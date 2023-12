Riapre l’Acqua Flash di Licola, all’interno un’arena per concerti da 10mila spettatori Il 28 maggio 2024 riapre l’Acqua Flash di Licola, dopo anni di restauri. Al suo interno, attrazioni tra le più grandi d’Italia e un’arena eventi da 10mila posti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riapre l'Acqua Flash, il parco acquatico di Licola, nella zona di Giugliano in Campania: ne ha dato l'annuncio Gianluca Vorzillo, presidente di Tanit e socio unico di V-Park, la società che gestirà l'intera struttura, acquistata per circa tre milioni di euro dalla Ventuno srl, direttamente dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli. La riapertura è fissata per il 28 maggio 2024, al termine di un profondo lavoro di ristrutturazione.

Un parco acquatico di oltre 50mila metri quadri, un'arena per eventi e concerti da diecimila spettatoli, un parcheggio di oltre 40mila metri quadri, 15 milioni di euro di investimenti e 200 posti di lavoro che raddoppieranno, secondo le previsioni della società, nei tre anni successivi. Cifre monstre per un progetto che può restituire alla provincia di Napoli uno dei parchi acquatici più grandi d'Italia, chiuso ormai da prima della pandemia di Covid.

"Abbiamo lavorato in questi mesi per risolvere tutte le problematiche che hanno causato le dolorose chiusure delle precedenti gestioni", ha spiegato Gianluca Vorzillo, spiegando che l'Acqua Flash "vuole diventare, con importanti investimenti, un grande parco acquatico ecosostenibile ed altamente tecnologico. Già quando nel 2018 abbiamo aperto Edenlandia pensavamo alla sinergia con l’area di Acqua Flash, senza dimenticare il grande lavoro di recupero e di conversione dell’ex cinodromo, acquisito da Edenlandia e che contiamo di aprire tra due anni".

Tra le attrazioni più attese, lo scivolo "Kamikaze" (tra i più alti d'Europa), la grande piscina con le onde ed ovviamente la grande Arena per eventi e concerti, che ospiterà fino a diecimila spettatori. Si partirà con i lavori delle prime due aree, che costeranno circa 3 milioni di euro, quindi quelli successivi per altri 9 milioni e che termineranno entro dicembre 2026, compresi l'ecoparco-fattoria didattica con animali da pascolo, l'area accoglienza con la zona resort ed un hotel da 60 stanze. I biglietti d'ingresso costeranno circa 20 euro, e saranno validi per tutta la giornata e per tutte le attrazioni, mentre per i più piccoli saranno ospiti del Parco.