De Luca inagura la piscina al Collana. Che riaprirà soltanto in primavera Dopo dieci anni, torna ad aprire la piscina allo Stadio Collana. All'inaugurazione anche De Luca e Malagò. Cozzolino: "Entro aprile l'apertura al pubblico"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lunedì 13 gennaio, alle ore 11, ci sarà l'inaugurazione della nuova piscina all'interno dello Stadio Collana in piazza Quattro Giornate, al Vomero. Parteciperanno all'inaugurazione il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Presidente del Coni Giovanni Malagò. La nuova piscina è stata realizzata nell'ambito del progetto della Regione Campania di riqualificazione complessiva dell'impianto, e torna così ad aprire a distanza di dieci anni dalla sua chiusura. "La riapertura al pubblico è prevista per aprile", ha fatto sapere a Fanpage.it la presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino.

"Finalmente lunedì alla presenza del presidente della regione Campania e del Coni Nazionale Malagò verrà inaugurata la piscina", ha spiegato a Fanpage.it la presidente della Municipalità Vomero-Arenella, che lunedì sarà a sua volta presente all'inaugurazione, "È un momento molto atteso e noi come municipalità esprimiamo la soddisfazione per il recupero di un punto di riferimento importante per il territorio. La piscina è stata completamente riqualificata, gli impianti sono stati completamente sostituiti ed è stata prevista anche l'autonomia energetica dell'impianto. Da due anni", ha aggiunto, "da quando l'Arus è subentrata, ha fatto un lavoro straordinario per recuperare un impianto che versava in una situazione indecoroso e di poca sicurezza.

Ma non tutti però condividono l'entusiasmo. "Non è una vera riapertura, ma solo l’ennesima inaugurazione di lavori conclusi, senza alcuna garanzia sui tempi effettivi di apertura al pubblico", ha fatto sapere la consigliera Marì Muscara (ex Movimento Cinque Stelle, oggi gruppo indipendente in Regione) in una nota, "Dopo anni di ritardi, rinvii e gestione disastrosa, ci troviamo davanti a un’operazione di facciata per mascherare la mancata programmazione e i continui fallimenti. Oggi celebriamo una piscina che non è pronta per l'apertura, mentre i cittadini del Vomero-Arenella attendono ancora servizi reali e non proclami. Tutto questo", prosegue la consigliera, "è il risultato di una gestione che si muove solo per spot elettorali, con tagli di nastri per ogni singolo lavoro completato. Quanti altri mesi o anni dovranno aspettare i cittadini prima di poter davvero utilizzare completamente il Collana? Lunedì si festeggerà un traguardo che di fatto non c'è. Una piscina non è solo muri e acqua, ma un luogo dove i cittadini possano finalmente ritrovare spazi di sport e aggregazione. Fino a quando resterà chiusa, sarà solo l’ennesimo simbolo delle tante promesse mancate della Regione Campania", ha concluso Muscarà.