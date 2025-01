video suggerito

Resta incastrato in un tombino per recuperare le chiavi di casa: 47enne estratto da carabinieri e passanti Il singolare episodio a Savignano Irpino, nell'Avellinese, dove un uomo di 47 anni è rimasto incastrato in un tombino nel tentativo di recuperare le chiavi di casa, precedentemente cadute nel tombino.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un singolare incidente quello occorso nella mattinata di ieri, sabato 25 gennaio, a Savignano Irpino, piccolo centro nella provincia di Avellino: un uomo di 47 anni è rimasto incastrato in un tombino nel tentativo di recuperare le chiavi di casa, che erano precedentemente caduto nel tombino stesso. Da quanto si apprende, il 47enne, dopo essersi accorto di aver perduto le chiavi nel tombino, ha aperto la grata e si è sporto all'interno nel tentativo di riprenderle, ma è rimasto incastrato con la parte superiore del corpo; per fortuna un passante ha assistito alla scena e ha allertato il 112.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e, insieme ad altri cittadini, che erano già intervenuti, hanno estratto l'uomo dal tombino. Il malcapitato è stato soccorso poi dai sanitari del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino: oltre a un comprensibile spavento, per il 47enne non ci sono state conseguenze e le sue condizioni di salute sono state giudicate buone dal personale medico. Una vicenda come detto singolare quella di Savignano Irpino, che si è conclusa nel migliore dei modi grazie al tempestivo intervento dei passanti e dei militari dell'Arma.