Resta in carcere il finto tassista che ha avvelenato una donna per derubarla: sarebbe “l’uomo del latte di mandorla”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 luglio, il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha convalidato l'arresto dell'uomo ritenuto responsabile di essersi finto un tassista per poi avvelenare una cliente e derubarla. Il malvivente è sospettato di essere anche colui il quale ha offerto il latte di mandorla con narcotici ai dipendenti di diversi esercizi commerciali, ma su questo i carabinieri della Compagnia Centro stanno ancora indagando.

Convalidato il fermo per il finto tassista che ha derubato una cliente

È stato convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni, napoletano, sospettato di essere il tassista abusivo che, lo scorso 21 giugno, al molo Beverello (dove partono e arrivano molti traghetti per le località turistiche della Campania), ha derubato una cliente dopo averla narcotizzata.

Il 50enne si sarebbe dapprima accaparrato la cliente e, soltanto a corsa iniziata, le avrebbe confessato di essere un tassista abusivo. Poi le avrebbe offerto un caffè, che però avrebbe contenuto qualche narcotico. La donna, una 78enne di Ischia, si sarebbe infatti svegliata alcune ore dopo nel cantiere della metropolitana di Poggioreale.

A quel punto la signora si è accorta di non avere più la sua valigia e soprattutto la borsa, in cui conservava documenti, carte di credito e circa duemila euro in contanti. La donna ha immediatamente sporto regolare denuncia.

Indagato anche per il latte di mandorle contaminato

Qualche giorno dopo, la 78enne ha visto su TikTok una segnalazione che gira fra i dipendenti di diverse attività commerciali napoletane e ha riconosciuto subito l'uomo nella foto: sarebbe lo stesso che l'aveva derubata. Da qualche tempo, infatti, soprattutto nella zona di via Foria e piazza Poderico ci sarebbe una persona che offre il latte di mandorle ai commercianti.

Nelle bevande ci sarebbero però stati dei narcotici. Per questo la foto di quell'uomo sta girando sui social, affinché nessuno più possa cadere nella sua trappola. E infatti, se dovesse essere confermato che si tratta della stessa persona, proprio quell'immagine avrebbe permesso alla 78enne di Ischia di riconoscerlo e farlo arrestare.