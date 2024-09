video suggerito

Resta bloccato nel macchinario agricolo, 23enne perde una gamba a Striano (Napoli) Un 23enne marocchino ha subìto l’amputazione di una gamba dopo un incidente sul lavoro a Striano (Napoli); le indagini affidate ai Carabinieri di Nola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 23enne di origini marocchine ha subìto l'amputazione della gamba destra dopo un incidente un incidente sul lavoro avvenuto nella notte appena trascorsa a Striano, in provincia di Napoli: è rimasto incastrato in una colmatrice, macchinario agricolo che stava utilizzando in una cooperativa in via Foce. Il giovane è stato portato in ospedale, prima a Sarno e poi a Salerno, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvare l'arto. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, in corso la ricostruzione della dinamica.