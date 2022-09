Regione Campania, piano per bonus bollette luce e gas e blocco dell’aumento delle tariffe idriche Contro il caro-energia, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato un pacchetto di provvedimenti per aiutare cittadini e aziende.

A cura di Valerio Papadia

Il caro-energia, con le bollette di luce e gas che aumentano sempre di più, sta mettendo a dura prove le finanze di cittadini, commercianti e imprenditori. In Campania, l'amministrazione regionale, come anticipato dal governatore Vincenzo De Luca, è pronta a prendere una serie di provvedimenti per cercare di aiutare le famiglie e le aziende: è infatti pronto un piano – che verrà poi illustrato nei dettagli la prossima settimana – per dare un incentivo sulle bollette di luce e gas e per bloccare l'aumento della tariffe idriche.

Ad anticiparlo è stato questa mattina il presidente della Regione Campania De Luca, intervenuto ad Avellino all'inaugurazione del nuovo terminale dell'azienda di trasporti Air. "Ci apprestiamo a fare uno sforzo enorme anticipando come sempre le misure che dovrà prendere il governo nazionale" ha detto il governatore campano. Nei giorni scorsi a Napoli le prime proteste contro il caro-bollette conseguenti l'incremento esponenziale del costo del gas.

I numeri del piano Campania per i bonus bollette

"Cercheremo di coprire nella misura del 30-35 per cento l'aumento dei costi energetici e bonus alle famiglie che non ce la fanno per gli asili nido e per le attività sportive" ha fatto sapere ancora De Luca.

Il presidente della Regione Campania ha parlato poi anche di costi di un piano del genere: