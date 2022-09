Napoli, i disoccupati in piazza bruciano le bollette di gas e luce: “Non possiamo pagare” I disoccupati del movimento ‘7 novembre’ hanno inscenato una protesta contro il ‘caro energia’ bruciando le fatture di corrente e gas dinanzi agli uffici postali in piazza Matteotti.

A cura di Redazione Napoli

A fuoco le bollette di luce e gas in piazza Matteotti a Napoli: «Non possiamo pagare e siamo stanchi delle promesse a vuoto. Intanto le spese sono tre volte più alte di prima». Sono i senzalavoro organizzati nella sigla "Disoccupati ‘7 novembre" del rione 167 che oggi 2 settembre, hanno inscenato una manifestazione contro il ‘caro energia' bruciando le ultime fatture per le forniture di corrente e gas dinanzi agli uffici della posta centrale in piazza Matteotti a Napoli.

I manifestanti dopo piazza Matteotti, all'altezza delle Poste Centrali, si sono recati a Palazzo San Giacomo, sede della giunta comunale di Napoli e poi, poco distante, in via Verdi, sede del Consiglio comunale, attualmente in corso:

Siamo in piazza per manifestare il peggioramento delle condizioni di vita e di precarietà, l'aumento delle bollette e dei prezzi di tutti i generi alimentari e non, in un contesto di escalation bellicista, di crisi energetica e climatica.

Molti disoccupati sono stanchi ed allo stremo, compresi quei disoccupati che a causa di una condanna negli ultimi dieci anni si vedono sottratti anche il Reddito di Cittadinanza.

La sigla che riunisce i disoccupati di lunga durata protesta poiché vuole il rinnovo dei progetti che coinvolgono i senzalavoro "storici": «Questo – scrivono in una nota – per garantire continuità anche rispetto agli scenari politici che si verificheranno dopo le elezioni, motivo per il quale domani sempre con la nostra piena autonomia andremo da tutte le forze politiche che già hanno all'unanimità votato un documento a sostegno della vertenza e che dovranno coinvolgere i loro riferimenti nazionali. Continuiamo senza sosta a rivendicare formazione, lavoro e progetti utili e necessari socialmente per i disoccupati della città».