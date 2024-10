video suggerito

Regione Campania, mozione di sfiducia contro il presidente De Luca presentata dal centrodestra I consiglieri regionali del centrodestra hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arriva una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca: a presentarla sono stati i consiglieri regionali del centrodestra e la consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto).

"Le pesanti critiche dei dirigenti del Pd, regionali e nazionali, attraverso le quali si esprime la totale contrarietà del partito all'attuale governo della Campania, e alla candidatura del presidente De Luca alle prossime elezioni regionali, rende necessaria una verifica in Aula per comprendere se il presidente della Giunta goda ancora della fiducia della maggioranza per poter continuare a governare. Per questo motivo, abbiamo presentato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Campania" hanno reso noto i consiglieri firmatari in una nota.

"Le affermazioni dei dirigenti del Pd – si legge ancora nella nota dei consiglieri regionali che hanno presentato la mozione di sfiducia – non possono essere interpretate diversamente da un vero e proprio atto di sfiducia, all'attualità, nei riguardi di De Luca e dei suoi metodi di governo".