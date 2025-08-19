Regionali Campania, Martusciello (FI): “Proposi una donna, mi guardarono come un matto”

Fulvio Martusciello

"Esiste un problema della valorizzazione delle donne nelle istituzioni in Campania". Lo ha spiegato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. Con le elezioni regionali previste ad autunno e dunque ormai alle porte, sebbene una data ufficiale non ci sia ancora (ma tutto lascia credere che si voterà tra fine ottobre e metà novembre), partiti e coalizioni sono alle prese con la scelta dei candidati alla successione di Vincenzo De Luca (Partito Democratico) alla guida di Palazzo Santa Lucia e alle liste vere e proprie. Mentre si susseguono diverse ipotesi di candidatura, nelle scorse ore Martusciello ha spiegato che a suo avviso sussiste un problema con la "valorizzazione delle donne nelle istituzioni della Campania, inutile voltarsi dall'altra parte".

"Quando ho proposto una candidatura femminile alla presidenza della Regione mi hanno guardato come si guardano i matti", ha aggiunto Martusciello, che ha poi aggiunto: "Basti guardare quello che è successo al sindaco di Avellino, Laura Nargi, che è stata sfiduciata da consiglieri uomini. Se al posto della Nargi ci fosse stato un uomo, sarebbe ancora lì".

Il riferimento è alla recente caduta della sindaca avellinese, eletta appena un anno fa alla guida del capoluogo irpino e caduta il mese scorso. Il segretario regionale di Forza Italia non ha però specificato a quale candidata avesse pensato, sebbene abbia chiarito che "il nome che avevo in mente per la presidenza della Regione avrebbe rotto il tetto di cristallo. Una donna straordinaria che per storia e capacità sarebbe stata un presidente straordinario della Campania".