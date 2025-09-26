Regionali Campania 2025, De Luca: “Siamo al circo equestre: non ho un candidato senza programma”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Fin quando non ci sarà un programma, io non ho candidati". Lapidario Vincenzo De Luca, presidente uscente della Regione Campania ed incandidabile per un terzo mandato, durante la consueta diretta sui social del venerdì pomeriggio. A meno di due mesi dalla elezioni regionali in Campania, spiega De Luca, "c'è un inizio di candidatura nel centrosinistra, a destra nulla". Il riferimento è a Roberto Fico, che dovrebbe essere salvo sorprese il candidato unico del centro sinistra: "Fino ad oggi non è definito nulla, c'è un inizio di candidatura, non ho capito se è definita e dove è stata definita", ha continuato ancora De Luca, che poi ha ribadito che a suo avviso "c'è il nulla nel centrodestra".

Il presidente uscente ha quindi spiegato che "siamo al circo equestre", sottolineando nuovamente che "per quanto mi riguarda, fin quando non mi sarà chiarito il programma, io non ho candidati. Quando avremo un programma che difende e tutela famiglie, giovani, imprese, donne, disoccupati, avrà tutto il mio sostegno ma sto ancora aspettando cosa vogliono fare", ha proseguito, aggiungendo: "Ho la sensazione che non lo sappiano neanche loro". Per quanto riguarda il suo mandato, che si appresta a conclusione, spiega che "continuerò a fare il mio dovere fino all'ultimo minuto utile, per dire grazie a quel 70% di cittadini campani che mi ha dato l'onore di governare la Regione Campania e che non hanno guardato le bandiere di partito. Hanno compiuto un gesto di fiducia e di rispetto nei miei confronti ed io sento che è mio dovere lavorare fino all'ultimo minuto al servizio della nostra comunità".