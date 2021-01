“Il Comune di Napoli ha espletato tutte le attività di sua competenza per avviare i Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per i percettori del Reddito di Cittadinanza. Gli uffici hanno presentato 14 progetti e in questo momento sono in attesa che i Centri per l’Impiego forniscano i nominativi di coloro che hanno già firmato il Patto per il Lavoro e sono disponibili per i PUC, al momento ci sono stati dati 7 nomi su 740 richiedenti. Il Comune si è già attivato per partire con questi 7, ma dai Centri per l’Impiego c’è lentezza”. Così l’assessore al Welfare e Lavoro del Comune di Napoli, Giovanni Pagano, intervenuto oggi in commissione Politiche Sociali, presieduta da Maria Caniglia.

I Progetti di Utilità Collettiva (PUC), infatti, sono una sorta di lavoretti che i percettori del Reddito sono chiamati a svolgere per conto del Comune di Napoli, accompagnati dai dipendenti comunali, pena la perdita del sussidio. Dalla pulizia delle aiuole alla segnalazione dei sacchetti selvaggi, ad altre mansioni di supporto che possono essere svolte negli uffici. Ogni beneficiario sarà abbinato in automatico dalla piattaforma GePi ad un ambito in base alle proprie competenze ed esperienze (nel caso di più ambiti potrà scegliere). Gli ambiti sono sociale, ambiente, tutela dei beni comuni, arte e cultura, ma anche Protezione Civile. Chi sarà chiamato potrà aiutare a curare i giardinetti cittadini, grattare via i graffiti dai monumenti pubblici, dare una mano nelle biblioteche comunali o accompagnare i bimbi a scuola.

Solo 7 nomi su 740 inviati dai Centri per l'Impiego

Il Comune, però, prende i nomi dei candidati dalla piattaforma Gepi, tra coloro che hanno firmato il Patto per il Lavoro. Sui 740 selezionati, su circa 63mila percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) a Napoli, però, come spiegato da Pagano, “dalla piattaforma finora i Centri per impiego dell’Inps hanno fornito al Comune solo 7 nominativi”. “Partiremo da questi 7 – assicura Pagano – Gli uffici si stanno già attivando, ma il problema è la lentezza con cui ci sono forniti i nominativi”.

"Molte richieste per collaborare"

“In queste ore – aggiunge l’assessore – sto cercando di compulsare anche il ministero del Lavoro e l’Inps per provare ad aggirare il blocco, affinché alcuni possano proporsi ai Centri per l’Impiego, perché stiamo avendo molte richieste da parte di percettori che vogliono collaborare”. “Tutti i lavori di pubblica utilità – aggiunge – non possono sostituire l’attività del dipendente dell’Ente, ma sono sempre di supporto e accompagnamento”. “I Puc – precisa Pagano – sono una sorta di misura di formazione. Per poter essere assunte al Comune queste persone dovranno sempre fare il concorso o la selezione, se si tratta di profili B”. “I Puc al momento – conclude Pagano – scadono il 31 dicembre 2021, ma saranno sicuramente prorogati. Visto che il percettore del Reddito è legato alla durata dell’assegno dell’RdC, gli uffici stanno selezionando coloro che hanno una durata maggiore”.