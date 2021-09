Reddito di Cittadinanza, a Napoli l’assegno è di 671 euro, il secondo più alto d’Italia In provincia di Napoli l’assegno medio del reddito di cittadinanza è di 671,64 euro. È il secondo più alto d’Italia, dietro la provincia di Palermo con 681,78 euro, contro una media nazionale di 579,01 euro. Questi i dati che emergono dallo studio della Cgia di Mestre. In Italia un beneficiario su 7 di RdC è napoletano.

A cura di Pierluigi Frattasi

In provincia di Napoli l'assegno medio del reddito di cittadinanza è di 671,64 euro. È il secondo più alto d'Italia, dietro la provincia di Palermo con 681,78 euro, contro una media nazionale di 579,01 euro. Questi i dati che emergono dallo studio della Cgia (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato) di Mestre, in provincia di Venezia, secondo il quale nella provincia di Napoli si concentrerebbero 555.646 percettori del reddito di cittadinanza, su 3.550.342 beneficiari presenti in Italia. Praticamente uno su sette. Nel calcolo dell'importo del RdC, come integrazione del reddito, però, bisogna anche considerare che l'Inps tiene conto non solo del reddito familiare, ma anche del numero di componenti del nucleo familiare o della eventuale presenza di un contratto di affitto o di un mutuo.

In Campania ci sono 880mila percettori di RdC

Dopo Napoli, tra gli importi di Rdc più elevati d'Italia, seguono Catania con 637,66 euro e Agrigento, 602,84 euro. Quindi Taranto con 599,46 euro, e di nuovo altre due città siciliane: Messina con 593,95 euro e Trapani con 593,47 euro. In Campania, in totale, sono 881.259 i percettori di reddito. Secondo la Cgia di Mestre, ogni posto di lavoro "creato" con il Reddito di cittadinanza sarebbe costato allo Stato circa 52 mila euro. A fronte di poco più di un milione di persone in difficoltà economica che, titolari del Rdc, hanno manifestato la disponibilità a recarsi in ufficio o in fabbrica, gli ultimi dati disponibili dicono che solo 152 mila hanno trovato un posto di lavoro grazie al sostegno dei "navigator". Proprio in questi giorni si discute sul futuro del reddito di cittadinanza e non mancano le polemiche. Dal M5S sono arrivate pesanti critiche allo studio della Cgia di Mestre.