Reagiscono alla rapina, due minorenni accoltellati nella notte a Ponticelli Due 17enni sono stati accoltellati a Ponticelli nella tarda serata di ieri; si sarebbe trattato di tentativi di rapina, indaga la Polizia.

A cura di Nico Falco

Due giovani di 17 anni sono stati accoltellati nella tarda serata di ieri a Ponticelli; per entrambi, medicati al Pronto Soccorso, i sanitari hanno escluso conseguenze gravi: si tratterebbe di ferite superficiali. Hanno riferito di essere stati aggrediti da sconosciuti in scooter durante un tentativo di rapina, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il primo intervento, degli agenti del commissariato Ponticelli, è stato alle 23 a Villa Betania; per il successivo, alle 23.55 all'Ospedale del Mare, sono invece intervenuti i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli. Le due tentate rapine, con dinamica molto simile, sarebbero avvenute nelle vicinanze della villa comunale e in viale Disney, nei pressi della stazione della Circumvesuviana. Gli autori sarebbero sconosciuti in scooter, il mezzo è stato descritto in un caso come un Sh 150.

Nella notte sono stati effettuati i sopralluoghi nei punti indicati dalle vittime, si vaglia la possibilità che i ferimenti possano essere stati ripresi da telecamere di sorveglianza; le versioni dei due 17enni, entrambi con precedenti penali, restano per il momento al vaglio degli investigatori.