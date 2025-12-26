napoli
Reagisce alla rapina alla fermata dell’autobus, ragazzo accoltellato alla schiena in via Argine

Reagisce alla rapina, accoltellato alla schiena L’episodio a Napoli, la vittima ha 25 anni e non è grave.
A cura di Redazione Napoli
Via Argine a Napoli è una delle arterie fondamentali della zona Orientale: collega l'area portuale verso il quartiere Ponticelli; è sicuramente una zona poco sicura, soprattutto di notte: poco sorvegliata e caratterizzata dal passaggio di auto e scooter. Lì si è verificata una vicenda di criminalità che solo per caso non ha avuto tragiche conseguenze. Un ragazzo di 25 anni che attendeva l'autobus alla pensilina è stato preso di mira da un rapinatore. Il malvivente, si è avvicinato al giovane minacciandolo con un coltello per rapinarlo; la vittima ha provato a divincolarsi ed è stata ferita alla schiena dallo sconosciuto che poi è fuggito.

La vittima dell'aggressione è stata medicata e poi dimessa al pronto soccorso del vicino Ospedale del Mare. L'episodio si è verificato intorno alle 22, il 25enne ha fornito alcuni particolari per tracciare un identikit, riferendo che il rapinatore era «di probabile nazionalità straniera». Sul caso indaga la Polizia di Stato.

Cronaca
