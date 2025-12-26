Reagisce alla rapina alla fermata dell’autobus, ragazzo accoltellato alla schiena in via Argine

Reagisce alla rapina, accoltellato alla schiena L’episodio a Napoli, la vittima ha 25 anni e non è grave.

Via Argine a Napoli è una delle arterie fondamentali della zona Orientale: collega l'area portuale verso il quartiere Ponticelli; è sicuramente una zona poco sicura, soprattutto di notte: poco sorvegliata e caratterizzata dal passaggio di auto e scooter. Lì si è verificata una vicenda di criminalità che solo per caso non ha avuto tragiche conseguenze. Un ragazzo di 25 anni che attendeva l'autobus alla pensilina è stato preso di mira da un rapinatore. Il malvivente, si è avvicinato al giovane minacciandolo con un coltello per rapinarlo; la vittima ha provato a divincolarsi ed è stata ferita alla schiena dallo sconosciuto che poi è fuggito.

La vittima dell'aggressione è stata medicata e poi dimessa al pronto soccorso del vicino Ospedale del Mare. L'episodio si è verificato intorno alle 22, il 25enne ha fornito alcuni particolari per tracciare un identikit, riferendo che il rapinatore era «di probabile nazionalità straniera». Sul caso indaga la Polizia di Stato.