Rarissimo caso di gravidanza extrauterina, 30 casi al mondo: 22enne salvata all’ospedale di Pozzuoli Gravidanza extrauterina splenica, ragazza salvata dall’emorragia interna con un delicato intervento di asportazione con tecnica mini-invasiva in laparoscopia.

A cura di Redazione Napoli

Una gravidanza extrauterina è una condizione patologica. In pratica l'impianto dell'ovulo fecondato avviene in sedi diverse dalla cavità uterina ed è una condizione molto delicata e pericolosa sulla quale intervenire. Quello che è accaduto al reparto di Ginecologia

ed Ostetricia dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli diretto da Luigi Stradella è ancor più particolare. Perché la 22enne incinta che si è presentata in ospedale dopo una serie di analisi ha scoperto di avere una rarissima gravidanza extrauterina, la splenica, 30 casi diagnosticati al mondo.

Che significa gravidanza extrauterina splenica? Dopo attenti esami clinici e strumentali praticati da più specialisti e dall'equipe della Radiologia, diretta dal dott. Enrico Cavaglià, si è sospettata una gravidanza sviluppatasi sulla milza, per tale condizione la paziente rischiava la vita per emorragia interna.

Immediatamente l’equipe composta dai primari della Chirurgia Generale, Felice Pirozzi, e della Ginecologia, e dai dirigenti medici dott. Claudio Mauriello e Paolo Verrazzo, ha praticato un delicato intervento chirurgico di asportazione con tecnica mini-invasiva in laparoscopia. È andata bene: la giovane paziente – informa una nota dell'ospedale puteolano – è stata dimessa, dopo una degenza di 7 giorni dall'intervento, in buone condizioni di salute.