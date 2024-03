Rapinavano Rolex ai turisti in ristoranti e alberghi di lusso in tutta Europa: arrestati 8 napoletani L’operazione è stata coordinata dall’Europol e ha visto scendere in campo le forze di polizia di tutti i Paesi europei in cui sono state commesse le rapine. Con gli ultimi arresti, sono complessivamente 35 i rapinatori arrestati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Nella giornata di oggi, giovedì 21 marzo, la Squadra Mobile di Napoli ha arrestato 8 persone, residenti in città, indiziati di essere parte di una banda dedita alle rapine di Rolex e altri orologi di lusso nelle principali località turistiche in Europa. Con gli arresti di questa mattina, complessivamente salgono a 35 i rapinatori arrestati nell'ambito dell'inchiesta, coordinata dall'Europol, che ha visto scendere in campo le forze di polizia dei Paesi europei in cui sono state commesse le rapine: si tratta di Austria, Spagna, Francia, Germania e Svizzera.

Le vittime individuate in alberghi e ristoranti di lusso in Europa

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei rapinatori, che erano suddivisi nelle cosiddette "paranze", composte da 3 o 5 membri, ognuno dei quali aveva compiti ben definiti. Un soggetto individuava la vittima, che indossava un orologio prezioso, in ristoranti e alberghi di lusso nelle maggiori località turistiche europee, soprattutto in Spagna. Un altro soggetto, poi, pedinava la vittima designata, in attesa del momento più propizio per compiere la rapina; a quel punto, altri due complici intervenivano e strappavano l'orologio di lusso dal polso della vittima, spesso provocandole anche lesioni e ferite.

L'operazione odierna, definita "action day", è la prima che indaga il fenomeno delle rapine di Rolex e, in generale, di orologi di lusso sul piano non soltanto locale, ma globale, grazie anche alla cooperazione tra l'Europol e le forze di polizia dei Paesi coinvolti. Al termine delle indagini, sono stati emessi mandati di cattura europei che hanno portato, oggi, all'arresto degli 8 soggetti a Napoli.