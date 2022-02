Anziani e disabili rapinati appena usciti dalle Poste: un complice indicava le vittime allo sportello Le rapine venivano messe a segno con il cosiddetto “filo di banca”: uno dei tre segnalava le vittime designate all’interno dell’ufficio postale.

A cura di Valerio Papadia

Erano il terrore di anziani e disabili, che rapinavano all'esterno degli uffici postali di Napoli e provincia: per fortuna, nella notte, i carabinieri hanno sgominato la banda, arrestando tre persone, tutte residenti nel capoluogo e tutte con diverse precedenti penali. I tre, nella notte, sono stati raggiunti dai carabinieri della stazione di Sant'Anastasia e da quelli della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Nola: secondo quanto ricostruito dai magistrati e dai militari dell'Arma, i tre soggetti si sono resi responsabili di tre rapine, che sono andate a segno, mentre sono quattro quelle tentate e non andate a buon fine, nel periodo che va dall'ottobre del 2021 al febbraio del 2022.

Le rapine venivano eseguite con il "filo di banca"

Le indagini hanno rivelato che le rapine sono state commesse con la tecnica del cosiddetto "filo di banca": uno dei tre soggetti, all'interno dell'ufficio postale, segnalava agli altri due le vittime considerate più facili: erano, come detto, anziani o persone con disabilità fisiche, che avevano appena ritirato la pensione oppure del denaro contante dagli sportelli automatici. Come ricostruito dai carabinieri, le tre rapine andate a segno sono state commesse presso altrettanti uffici postali a Napoli, Cercola e Sant'Anastasia; i tre si avvalevano anche di una pistola scenica. Le altre quattro rapine sono invece state tentate, e per fortuna non riuscite, all'esterno di altrettanti uffici postali a Sant'Anastasia e nei quartieri Poggioreale, Ponticelli e Barra a Napoli.