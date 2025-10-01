Rapinato e poi accoltellato a Boscoreale, 19enne grave in ospedale: operato per un polmone collassato

Il giovane è stato operato all’ospedale di Castellammare e poi trasferito a Napoli: è in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Violenza nella notte appena trascorsa a Boscoreale, nella provincia di Napoli: un ragazzo di 19 anni è stato rapinato e poi ferito gravemente a coltellate. Stando a una prima ricostruzione questa notte il 19enne – originario della vicina Torre Annunziata e già noto alle forze dell'ordine – si trovava a bordo della propria auto in via Passanti Flocco quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo ha rapinato, poi lo ha colpito al fianco sinistro con un corpo contundente ed è infine fuggito con alcuni suoi oggetti personali.

Il 19enne è stato soccorso da un'ambulanza del 118 ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è stato operato per un polmone collassato. Viste le sue condizioni di salute, il giovane è stato trasferito poi all'ospedale del Mare di Napoli, dove è ora ricoverato in prognosi riservata; da quanto si apprende, però, il 19enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della stazione di Boscoreale e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per riscostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile.