Rapinano pub di Afragola e sparano: sabato altre due rapine simili a Pomigliano e Casalnuovo Due rapinatori hanno fatto irruzione nel pub facendosi consegnare l’incasso, i portafogli e i cellulari dei clienti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Fanno irruzione nel pub di Afragola con la pistola in pugno, rubano tutto l'incasso della serata e poi minacciano i clienti, facendosi consegnare portafogli e cellulari. Prima di fuggire, poi, sparano in aria. Un solo colpo per spaventare e dissuadere chiunque dal seguirli. La rapina è avvenuta ieri sera, domenica 10 marzo 2024, in un locale di via Sportiglione. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria, che stanno indagando sulla vicenda. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare i responsabili. Sabato sera, due rapine con modalità molto simili erano avvenute ai danni di due pub di Pomigliano d'Arco e Casalnuovo, a distanza di una manciata di minuti una dall'altra.

Tre rapine "fotocopia" nel giro di 24 ore

Non è escluso che i tre episodi possano essere collegati. Secondo quanto ricostruito ieri dai militari dell'Arma, due persone con il volto coperto ad Afragola – uno armato di pistola – hanno sottratto l’incasso della serata. Hanno poi preteso portafogli e cellulari dei clienti presenti. Prima di fuggire, hanno esploso un colpo in aria. Sabato sera, dinamica identica per due rapine avvenute nel Napoletano a distanza di un quarto d'ora: la prima ai danni di "Butter Burger" di Pomigliano d'Arco, obiettivo della seconda, invece, "Cyhoco" di Casalnuovo. Due persone a volto coperto hanno fatto irruzione nel pub armi in pugno, si sono fatte consegnare l'incasso e, prima di scappare, hanno sparato in aria.

Il primo intervento, sabato sera, in via Carlo Poerio, a Pomigliano d'Arco, alle 1.15 del mattino. Orario sicuramente non scelto a caso: i criminali contavano di trovare nell'attività l'incasso del sabato sera. Un quarto d'ora dopo, i militari della sezione Radiomobile di Castello di Cisterna si sono ritrovati ad ascoltare lo stesso racconto in via dei Platani, a Casalnuovo. Sui due episodi indagano i carabinieri, al momento non si esclude che i colpevoli siano le stesse persone.