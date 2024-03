Rapinatori assaltano pub e sparano: due raid fotocopia in 15 minuti a Casalnuovo e Pomigliano I carabinieri indagano su due rapine avvenute nel giro di pochi minuti nel Napoletano; potrebbe trattarsi della stessa coppia di malviventi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due persone a volto coperto hanno fatto irruzione nel pub armi in pugno, si sono fatte consegnare l'incasso e, prima di scappare, hanno sparato in aria. Dinamica identica per due rapine avvenute nel Napoletano a distanza di un quarto d'ora: la prima ai danni di "Butter Burger" di Pomigliano d'Arco, obiettivo della seconda, invece, "Cyhoco" di Casalnuovo. Sui due episodi indagano i carabinieri, al momento non si esclude che i colpevoli siano le stesse persone.

Il primo intervento, in via Carlo Poerio, a Pomigliano d'Arco, alle 1.15 del mattino. Orario sicuramente non scelto a caso: i criminali contavano di trovare nell'attività l'incasso del sabato sera. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Vitaliano, che hanno ascoltato alcuni testimoni per ricostruire la dinamica. Un quarto d'ora dopo, i militari della sezione Radiomobile di Castello di Cisterna si sono ritrovati ad ascoltare lo stesso racconto in via dei Platani, a Casalnuovo. Per entrambi i casi, il particolare degli spari prima della fuga, a rapina ormai consumata: un colpo esploso a Pomigliano, due a Casalnuovo, sempre mirando verso l'alto, per mostrare che l'arma in loro possesso era vera, non per ferire ma per intimorire.

Le somiglianze tra i due raid portano a ritenere verosimile che le rapine possano essere state messe a segno dalla stessa coppia di criminali, che potrebbero avere agito "in sequenza"; oltre alle somiglianze tra le dinamiche, risultate praticamente sovrapponibili, c'è anche l'elemento della distanza: circa tre chilometri, che a quell'ora di notte si percorrono in meno di cinque minuti.