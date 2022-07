Rapinano gli automobilisti bloccati nel traffico sulla Circumvallazione di Napoli: il video sul web Uno scooter affianca un’automobile bloccata nel traffico sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: uno di loro, pistola in pugno, rapina chi è alla guida.

A cura di Valerio Papadia

Approfittano del traffico per rapinare un automobilista: la scena, che purtroppo non è proprio nuova, arriva dalla Circumvallazione Esterna di Napoli, nella zona di Mugnano. Due malviventi a bordo di uno scooter affiancano una vettura ferma nel traffico: uno di loro punta la pistola contro il conducente per rapinarlo. La scena viene ripresa dagli altri automobilisti in coda e uno di loro la pubblica anche su TikTok, rendendo il video virale. A tal punto che le immagini sono state riprese, come spesso accade quando c'è da denunciare reati e ingiustizie, anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha ricondiviso il video sui suoi canali social.

"Il crimine e la delinquenza hanno preso nettamente il sopravvento. E questo per due motivi: la gente ne è assuefatta e neanche si indigna più, cosi che dei rapinatori possono agire anche in pieno giorno, e poi, soprattutto, perché le condanne inflitte a certi individui sono quasi sempre irrisorie e comunque mai proporzionate alla gravità dei fatti. Serve una riforma sociale e della giustizia, nonché una massiccia presenza di agenti di forze dell’ordine per le strade. Presto, prima che qui la gente perbene sia costretta a fuggire via in massa" ha scritto il consigliere Borrelli a corredo delle immagini.

Rapina ad auto nel traffico, pistola contro un bimbo

La vicenda ricorda quanto accaduto, nella stessa area, nell'estate di due anni fa. Nel giugno del 2020, tra Chiaiano e Marano, più o meno con lo stesso modus operandi, un'automobilista bloccato nel traffico venne affiancato da uno scooter: i malviventi puntarono la pistola contro un bambino, seduto sul sedile del passeggero, per costringere il conducente a consegnare la fede nuziale.