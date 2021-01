Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato, e due complici di 23 e 17 anni sono stati denunciati, con l'accusa di rapina pluriaggravata a Ponticelli, nella periferia est di Napoli: sono ritenuti responsabili di avere aggredito una coppia e di aver portato via loro soldi e portafogli. A dare una identità in tempo record alla banda di giovani criminali gli agenti del commissariato di Ponticelli e quelli della Squadra Mobile della Questura di Napoli, intervenuti nell'immediato dopo essere stati contattati dalle vittime.

L'episodio risale alla serata di mercoledì scorso, 30 dicembre. La pattuglia del commissariato locale, in pattugliamento durante i servizi di routine nel quartiere, mentre stava percorrendo viale Walt Disney era stata avvicinata da una coppia in auto. I due avevano riferito agli agenti di essere stato rapinati poco prima da tre giovani, che li avevano minacciati e si erano fatti consegnare il denaro. Subito dopo il terzetto si era allontanato in macchina. I poliziotti si erano messi immediatamente alla ricerca dei criminali e, grazie alle descrizioni fornite dalla coppia e con le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza cittadina, avevano rintracciato e bloccato in via Argine l'automobile usata dai rapinatori.

Dentro c'era soltanto il ventenne; perquisito, è stato trovato in possesso di 70 euro e del portafogli rapinato alla donna. Il giovane, P. C., è stato arrestato per rapina pluriaggravata. Nel corso delle indagini i poliziotti hanno dato un nome anche agli altri due ragazzi che erano con lui, anche loro rintracciati nel giro di poche ore; per entrambi è scattata la denuncia per lo stesso reato.