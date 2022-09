Rapina una rider a Portici, fermato dalla Polizia: “Vi sbagliate, sto facendo le consegne” Un rapinatore, fermato dalla Polizia a Portici con lo scooter appena portato via a un rider, ha finto di essere un fattorino. È stato arrestato.

A cura di Nico Falco

Quando i poliziotti lo hanno intercettato, in piazza San Ciro, nel centro di Portici, ha finto di cadere dalle nuvole. Non era lui l'uomo che stavano cercando, ha detto: ha spiegato di essere impegnato a fare le consegne, spiegando così il motivo per cui era in sella a uno scooter col porta pizze. In realtà era stato proprio quel veicolo ad attirare l'attenzione degli agenti: era stato rapinato pochi minuti prima a una rider a poche centinaia di metri di distanza. In manette è finito un 44enne di Torre del Greco (Napoli), Stefano Tizzani; l'uomo, che ha precedenti di polizia, è ora accusato di rapina aggravata e di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

L'intervento nella serata di ieri, 31 agosto, a seguito della segnalazione di una rapina consumata: una rider si era presentata al commissariato di Portici-Ercolano e aveva raccontato di essere stata appena rapinata dello scooter. La donna aveva spiegato che, mentre stava rientrando nella pizzeria, era stata bloccata in via Casaconte da un uomo e, minacciata con un oggetto appuntito, era stata costretta a cedere lo scooter col contenitore porta pizza e l'incasso. La descrizione del veicolo rapinato e quella del criminale erano state inviate all'equipaggio della pattuglia del commissariato che, poco dopo, ha incrociato il sospetto in piazza San Ciro.

Gli agenti lo hanno così fermato per un controllo e il 44enne, messo alle strette, ha tentato il tutto per tutto: ha detto che si trattava di un errore, che lui stava semplicemente facendo le consegne in quanto, anche lui, era un rider. Non ci è voluto molto per accertare che si trattasse di una versione totalmente infondata: è bastato controllare il numero di targa per accertare che quello era proprio lo scooter rapinato in via Casaconte.