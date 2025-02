video suggerito

Rapina una donna, poi abusa sessualmente di lei: un uomo arrestato nel Casertano A Villa Literno, in provincia di Caserta, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per rapina e violenza sessuale ed è stato portato in carcere.

A cura di Valerio Papadia

Lo scorso sabato, 8 febbraio, un uomo è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione a Villa Literno, nella provincia di Caserta: per l'uomo – originario della Romania – le accuse sono quelle di rapina e violenza sessuale. Come ricostruito dai militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, nella stessa giornata di sabato 8 febbraio l'indagato ha rapinato una donna, connazionale, per poi abusare sessualmente di lei. La vittima è stata soccorsa dai sanitari per le cure del caso e poi ospitata in una struttura protetta, mentre i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per ricostruire quanto fosse accaduto e rintracciare il responsabile.

L'attività investigativa ha permesso ai militari dell'Arma di raccogliere gravi indizi di colpevolezza ai danni dell'uomo di origini rumene, che è stato raggiunto e arrestato, a vario titolo, per rapina e violenza sessuale: per l'uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato portato in attesa di giudizio.