Rapina una donna e la trascina con l'auto per metri, fermato grazie ai lettori di targa Un 47enne napoletano è stato sottoposto a fermo per rapina e denunciato per possesso di arnesi da scasso; è stato rintracciato tramite i lettori di targa.

A cura di Nico Falco

Aveva rapinato una donna dell'auto, trascinando la vittima per diversi metri quando aveva provato a fermarlo, e stava continuando a usare quel veicolo nel centro di Napoli. Due giorni dopo, però, si è trovato faccia a faccia con la polizia: l'uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia anche specifici, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga, sottoposto a fermo per rapina e denunciato perché trovato in possesso di arnesi da scasso.

La rapina risale a lunedì scorso, 7 ottobre, vittima una donna che, dopo aver lasciato l'automobile in sosta in via Ferrante Imparato con le chiavi inserite, si era accorta che un uomo si era infilato nell'abitacolo e si stava allontanando; lei aveva cercato di bloccarlo ma il criminale aveva accelerato e l'aveva trascinata per alcuni metri. La vittima aveva sporto denuncia al commissariato di San Giovanni – Barra.

I poliziotti, estrapolando i dati dei lettori ottici delle targhe, hanno ricostruito i movimenti dell'automobile e hanno individuato l'area in cui veniva utilizzata; hanno effettuato quindi diversi passaggi nella zona finché, mercoledì sera, 9 ottobre, l'hanno intercettata in via Cesare Rosaroll. Alla vista della polizia il conducente ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo ma è stato bloccato e perquisito; nel veicolo c'erano gli arnesi da scasso e borsoni pieni di indumenti. Inoltre, è stato denunciato per guida senza patente reiterata nel biennio. Il provvedimento di fermo è stato convalidato ieri, 11 ottobre, dall'autorità giudiziaria.