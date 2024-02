Rapina al supermercato Flor do Cafè di Fuorigrotta, ladro bloccato da vigile urbano fuori servizio Il ladro aveva rapinato e minacciato i dipendenti e si era dato poi alla fuga. Bloccato da agente della Polizia Locale e portato in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina e minaccia i dipendenti del supermercato "Flor do Cafè" di Fuorigrotta, poi si dà alla fuga col bottino, ma viene inseguito e bloccato da un agente della Polizia Locale fuori servizio e, infine, preso, grazie all'arrivo dei rinforzi e dei carabinieri. È accaduto venerdì sera, 2 febbraio 2024, attorno alle ore 21,30, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, nella zona di via Leopardi, nel quartiere dell'area occidentale di Napoli.

Il rapinatore fermato da un vigile urbano fuori servizio

A fermare il rapinatore è stato un agente della Polizia Locale in forza all'Unità Operativa di Fuorigrotta, nell'ultimo giorno di servizio, in quanto rientra tra gli 80 agenti che saranno trasferiti perché risiedono nello stesso territorio dove lavorano, in base ad una norma del regolamento del 1997, finora mai applicata. Il poliziotto municipale, secondo le prime ricostruzioni, stava passeggiando di sera in via Leopardi, quando ad un certo punto si è accorto di un uomo che correva forsennatamente.

L'inseguimento in via Leopardi a Fuorigrotta

Poco distante, all'esterno del supermercato "Flor do Cafè" si era creata una situazione di trambusto, con il personale del supermercato in stato di agitazione all'esterno della struttura. L'agente fuori servizio ha chiesto cosa stesse accadendo. E i dipendenti hanno spiegato che poco prima erano stati rapinati e minacciati.

Il ladro portato a Poggioreale

Il poliziotto della Municipale, quindi, non ha perso tempo e si è messo subito sulle tracce del fuggitivo. Poco dopo, quest'ultimo è stato intercettato poco più avanti con l'aiuto di un passante. Il rapinatore è stato bloccato fino al sopraggiungere dei rinforzi. Quindi, è stato affidato ai carabinieri, che nel frattempo erano giunti sul posto, ed è stato portato in carcere a Poggioreale a disposizione del magistrato.