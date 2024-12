video suggerito

Rapina l'incasso di un negozio a Pompei armato di forchetta: arrestato un 47enne L'uomo, che era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Ha utilizzato una singolare "arma" il 47enne arrestato per rapina a Pompei, nella provincia di Napoli. L'uomo, con precedenti e già sottoposto alla misura delle sorveglianza speciale, nella mattinata di venerdì 27 dicembre è entrato in un negozio situato in via Mariconda armato di una forchetta, con la quale ha minacciato i presenti: dopo essersi impadronito dell'incasso dell'esercizio commerciale e di un telefono cellulare, l'uomo ha poi tentato senza riuscirci di strappare con forza la collanina a una delle dipendente, per poi darsi alla fuga.

Il 47enne è stato arrestato a Torre Annunziata

Sul posto sono intervenuti gli agenti commissariato di Pompei della Polizia di Stato, che hanno avviato le opportune indagini per risalire all'identità del malvivente. I poliziotti, grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, sono riusciti a identificare il 47enne e a diramare una nota radio con la sua descrizione: l'uomo è stato rintracciato in via Torretta di Siena a Torre Annunziata dagli agenti del locale commissariato, che lo hanno bloccato mentre era a bordo di una bici, trovandolo in possesso della refurtiva. Pertanto, il 47enne è stato arrestato per rapina aggravata e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.