Rapina in gioielleria a San Giuseppe Vesuviano, criminali bloccati da polizia e carabinieri Intervento di polizia e carabinieri in una gioielleria di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) per una tentata rapina, quattro fermati.

A cura di Nico Falco

L’intervento per la tentata rapina a San Giuseppe Vesuviano

Quattro persone sono state bloccate all'interno di una gioielleria di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, nella tarda mattinata di oggi, 6 maggio, poco prima dell'orario di chiusura per lo spacco. Sul posto sono intervenuti in forze carabinieri e polizia, arrivati a seguito dell'allarme dell'attività commerciale per una rapina in corso; le forze dell'ordine hanno fatto irruzione e hanno bloccato i criminali, trasferiti poi in caserma e in commissariato per gli accertamenti di rito; la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.

La gioielleria presa di mira si trova in via San Leonardo, all'angolo con via Lavinaio. L'intervento delle forze dell'ordine, e il caos che si è generato per le sirene, ha attirato diversi passanti, molti dei quali hanno fatto foto e video dei fermati che venivano portati via in manette.