in foto: immagine di repertorio

Rapina a mano armata nel tardo pomeriggio di oggi, 28 gennaio, in una farmacia del corso Vittorio Emanuele, nel centro di Napoli: un uomo, pistola in pugno, ha fatto irruzione nel locale e ha minacciato i dipendenti. Tra i clienti era presente anche una donna incinta, che ha accusato un malore per lo spavento; si è fortunatamente ripresa poco dopo. L'incasso resta da quantificare, sarebbe di alcune centinaia di euro. Il raid è avvenuto intorno alle 18.

A quanto si apprende il rapinatore ha agito da solo, anche se non è da escludere che ci fosse un complice appostato nelle vicinanze a fare da palo e ad attenderlo per la fuga. Il criminale, descritto come un uomo alto, vestito di nero e col volto coperto da una sciarpa dello stesso colore, si è avvicinato ai farmacisti e ha puntato l'arma, intimando di consegnare l'incasso. Una volta in possesso dei soldi è rapidamente uscito dalla farmacia per dileguarsi lungo le strade adiacenti.

La donna, soccorsa dagli altri presenti e dai farmacisti, ha avvertito un capogiro per la paura ma le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e con tutta probabilità, oltre alla paura, non ci saranno conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, allertati dalle vittime subito dopo la fuga del criminale. I poliziotti hanno avviato le indagini, ascoltando i testimoni, e sono state acquisite le registrazioni della videosorveglianza interna della farmacia; da quelle immagini potrebbero arrivare elementi utili per l'identificazione del rapinatore; predisposti, allo stesso tempo, i pattugliamenti lungo corso Vittorio Emanuele e nelle strade adiacenti.