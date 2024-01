Rapina in banca ad Aversa, fermato un uomo: caccia agli altri membri della banda Fermato un 56enne napoletano, farebbe parte della banda che ha rapinato la filiale della Banca Popolare di Bari ad Aversa venerdì 5 gennaio. Caccia ai complici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

C'è un primo fermo per la rapina in banca del 5 gennaio scorso ad Aversa: i carabinieri hanno infatti rintracciato e arrestato uno dei presunti responsabili del colpo alla filiale locale della Banca Popolare di Bari. Si tratta di un uomo di 56 anni, residente a Napoli: gravemente indiziato di essere il responsabile, in concorso con i complici ancora da identificare, del colpo, è stato portato nella Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.

Il colpo era avvenuto in pochi attimi, quando attorno alle 8 del mattino di venerdì 5 gennaio alcuni uomini a volto coperto ed armati di pistola e taglierino avevano fatto irruzione nell'istituto bancario di via Filippo Saporito, facendosi consegnare il denaro nelle casse per poi fuggire a piede. Attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza della banca ma anche quelle di alcuni edifici privati della zona, i carabinieri di Aversa sono riusciti a risalire all'uomo che, nel corso della perquisizione della propria abitazione, è stato trovato in possesso di alcuni vestiti che coincidono con quelli che avrebbe indossato al momento della rapina, oltre a denaro che secondo gli inquirenti sarebbe proprio parte del bottino della rapina alla filiale di Aversa della Banca Popolare di Bari.

Vestiti e denaro sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato portato a Poggioreale. Continuano invece le indagini per identificare e catturare gli altri componenti della banda. Non è escluso che gli inquirenti possano chiudere il cerchio già nelle prossime ore anche su di loro, attraverso le analisi dei filmati di videosorveglianza della zona che già hanno contribuito all'identificazione del 56enne napoletano.