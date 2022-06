Rapina il ristorante a Pianura e minaccia il titolare con la pistola: “Dammi i soldi” Il rapinatore aveva il volto nascosto da casco nero e mascherina anti-Covid. È fuggito con un altro complice su uno scooter.

A cura di Pierluigi Frattasi

Entra con la pistola al ristorante e minaccia il titolare per farsi dare l'incasso. Il volto del rapinatore coperto con un casco nero e una mascherina chirurgica anti-Covid19. La rapina a mano armata è avvenuta in un ristorante di via Montagna Spaccata, a Pianura, quartiere occidentale di Napoli, ieri sera, poco prima della mezzanotte, quando la serata volgeva al termine. Erano le ore 23,50 circa, quando l'uomo, con il volto travisato da casco nero e mascherina chirurgica, armato di pistola, ha fatto irruzione nel locale. Ancora da quantificare l'importo del bottino della rapina. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando di Napoli.

Il rapinatore è fuggito in scooter col complice

Il tutto è durato una manciata di minuti. Il rapinatore è andato alla cassa con la pistola in pugno. Poi ha minacciato il titolare per farsi consegnare tutti i soldi, frutto del lavoro della giornata, che si trovavano nella cassa. A questo punto è uscito dal ristorante ed è salito su uno scooter che si trovava all'esterno. A bordo c'era un complice che faceva da palo e lo stava aspettando. I due sono partiti sgommando.

Immediatamente è scattato l'allarme. La segnalazione è arrivata alla centrale delle forze dell'ordine e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire la dinamica di quanto avvenuto e assicurare alla legge i responsabili. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono presenti nella zona per individuare e identificare i due rapinatori fuggiti.