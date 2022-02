Rapina con fucili al ristorante Punto Nave: svuotata la cassa, derubati anche i clienti di denaro e gioielli I rapinatori sono riusciti a fuggire. Una volta all’esterno del locale sparato un colpo di fucile in un’auto parcheggiata. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Rapina a mano armata ieri sera al ristorante "Punto Nave" di Pozzuoli, in località Monteruscello, tra i più rinomati per le pietanze a base di pesce e cruderie. Erano quasi le 23, quando una banda di uomini a volto coperto ha fatto irruzione nel locale. Armati fino ai denti, con pistole e fucili. I malviventi hanno preso i soldi che erano custoditi all’interno della cassa. Ma non è finita qui. I rapinatori si sono poi rivolti verso i clienti, dai quali, sotto la minaccia delle armi, si sono fatti consegnare denaro e gioielli. Attimi di vero e proprio terrore che sono proseguiti anche dopo. Finita la rapina, infatti, i malviventi sono usciti dal locale col bottino. Ad un certo punto, uno dei rapinatori, però, ha esploso un colpo di fucile all’indirizzo di un’auto che era parcheggiata all'esterno del ristorante, infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro. Forse come avvertimento, per evitare di essere seguiti o per allontanare potenziali testimoni. Non ci sono stati feriti.

Spari col fucile in strada

I rapinatori sono riusciti a fuggire, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno iniziato le indagini all'interno del ristorante che si trova in via Libero Bovio a Monteruscello. Il sopralluogo è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. Le indagini sono ancora in corso. Non è escluso che possano essere utilizzate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di individuare e identificare gli autori della rapina a mano armata. Soltanto nelle prossime ore si avranno ulteriori elementi per delineare meglio i contorni della vicenda.