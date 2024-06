video suggerito

Rapina alle poste a Villaricca: la cassaforte non si apre, banda del buco fugge a mani vuote Raid nell'ufficio postale di via della Resistenza a Villaricca (Napoli): una banda di criminali armati ha fatto irruzione passando dal pavimento.

A cura di Nico Falco

foto archivio

Sono spuntati da un buco nel pavimento dell'ufficio postale, hanno minacciato i dipendenti e hanno tentato di aprire la cassaforte. Senza, però, riuscirci. E così sono dovuti tornare sui loro passi, letteralmente: si sono infilati nuovamente nel cunicolo e sono scomparsi. È successo questa mattina a Villaricca, in provincia di Napoli; le indagini sono affidate ai carabinieri, intervenuti sul posto a seguito dell'allarme.

Il raid nell'ufficio postale di via della Resistenza. I malviventi hanno fatto irruzione usando la tecnica "del buco": hanno utilizzato un cunicolo nel sottosuolo, presumibilmente scavato proprio per questo scopo nei giorni scorsi, che conduceva al di sotto del pavimento dell'ufficio postale, in modo da cogliere di sorpresa i dipendenti e, soprattutto, di non essere visti dall'esterno. Non è chiaro di quante persone fosse composto il gruppo ma è verosimile che ci fossero anche altri complici appostati all'esterno, pronti a dare l'allarme.

Armati di pistola e con volto coperto, i rapinatori hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti indicare la cassaforte. Hanno provato ad aprirla ma i tentativi si sono rivelati vani e, col passare del tempo, hanno deciso di mollare tutto e scappare: sono tornati nel cunicolo e hanno fatto perdere le loro tracce.

Nella zona sono state avviate le ricerche, sono stati predisposti posti di controllo lungo le principali vie di scorrimento. Parallelamente, si vagliano le registrazioni della videosorveglianza interna dell'ufficio postale: è possibile che le telecamere interne abbiano ripreso complici della banda durante i sopralluoghi di preparazione alla rapina.