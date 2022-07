Rapina al centro scommesse, pistola puntata contro un cliente (complice) per farsi consegnare i soldi I due uomini ritenuti gli autori della rapina, verificatasi lo scorso 5 maggio ad Aversa, nella provincia di Caserta, sono stati arrestati oggi dalla Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

A distanza di oltre due mesi la Polizia di Stato è riuscita a rintracciare gli autori di una rapina messa a segno ai danni di un centro scommesse di Aversa, nella provincia di Caserta: nella giornata odierna, sabato 16 luglio, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta e quelli del commissariato di Aversa hanno arrestato D.N. e M.S. con l'accusa di rapina aggravata: nei loro confronti il gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della competente Procura, ha disposto una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I fatti contestati ai due arrestati risalgono allo scorso 5 maggio quando, in viale Gramsci ad Aversa, un uomo, con il volto travisato da uno scaldacollo e armato di pistola, aveva fatto irruzione in un centro scommesse Snai: una volta all'interno, l'uomo aveva puntato l'arma contro un cliente, costringendo i dipendenti del centro scommesse a dargli accesso alla zona delle casse. Qui, puntando la pistola contro una commessa, l'aveva costretta a consegnargli l'incasso, circa 11.400 euro, prima di darsi alla fuga.

Il cliente era in realtà un complice del rapinatore

Le indagini per rintracciare il malvivente sono partite subito dopo la rapina: gli uomini della Squadra Mobile di Caserta hanno scoperto, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che il rapinatore era arrivato all'esterno del centro scommesse con un'auto, con la quale si era poi dato alla fuga. Ulteriori indagini, poi, hanno permesso agli inquirenti di rivelare come il cliente minacciato dal rapinatore all'interno del locale per farsi consegnare i soldi fosse in realtà un suo complice: insieme i due avevano effettuato i sopralluoghi prima del colpo.