Rapina a piazza Bovio col coltello in pieno giorno, ruba un marsupio e fugge: arrestato 36enne Il rapinatore ha afferrato la vittima per il giubbotto e l’ha minacciata. Arrestato dalla Polizia di Stato poco dopo.

Minaccia un passante in pieno giorno in piazza Bovio a Napoli e si fa consegnare il marsupio con i suoi beni. Poi fugge verso i Banchi Nuovi, ma viene individuato e arrestato per rapina dalla Polizia di Stato. L'aggressione è avvenuta ieri mattina nella piazza del centro storico della città, sempre più gettonata dai turisti. Sul posto però sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato Decumani, impegnati in un servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa, che aveva segnalato una rapina.

Il rapinatore ha afferrato la vittima per il giubbotto

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, dopo averla afferrata per il giubbotto minacciandola di avere un coltello, le aveva sottratto il marsupio per poi darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato in piazzetta Teodoro Monticelli, a poca distanza da Largo Banchi Nuovi. Quando l’uomo li ha visti ha tentato di eludere il controllo, ma non ci è riuscito. Il presunto rapinatore è stato circondato dagli agenti, ai quali nel frattempo si erano uniti le volanti dei Commissariati Montecalvario e Vicaria, ed è stato bloccato.

L'uomo, un 36enne della Guinea con precedenti di polizia, è stato inoltre trovato in possesso di un coltello e degli oggetti contenuti nel marsupio rapinato poco prima. Il 36enne è stato, quindi, arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Mentre la refurtiva sarà restituita al legittimo proprietario. Piazza Bovio, anche conosciuta come piazza Borsa, per la presenza della sede della Camera di Commercio di Napoli, è una piazza molto trafficata, anche per la vicinanza dell'Università e la presenza della stazione della Metro Linea 1. Nell'ultimo periodo è entrata nel circuito turistico, con una presenza sempre maggiore anche di visitatori.