Lancia un barbecue addosso ai carabinieri: un militare ferito, 36enne arrestato a Napoli L'uomo ha dapprima aggredito un'amica, poi i carabinieri intervenuti sul posto: il 36enne ha scagliato un barbecue contro i militari dell'Arma.

A cura di Valerio Papadia

Ha lanciato un barbecue, di quelli a carbone, contro i carabinieri, intervenuti per sedare una lite: un uomo di 36 anni – M.Q. le sue iniziali, originario del Marocco, già noto alle forze dell'ordine – è stato arrestato a Napoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in vico Mattonelle, nella zona del Vasto, per la segnalazione di una lite: sul posto, i militari dell'Arma hanno appurato che il 36enne era stato allontanato dall'abitazione di un'amica, che lo ospitava in casa da circa 15 giorni; l'uomo, dunque, aveva litigato con la donna, per poi aggredirla.

All'arrivo dei carabinieri, l'ira del 36enne si è riversata su di loro: l'uomo ha lanciato un barbecue all'indirizzo dei militari dell'Arma, colpendo uno di loro. Non senza difficoltà, i carabinieri sono riusciti a fermarlo: il 36enne è stato così arrestato per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il carabiniere colpito dal barbecue è rimasto ferito: è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo, dove gli sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 10 giorni.