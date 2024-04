Non si fermano all’alt, dopo la fuga si schiantano contro le gazzelle: feriti tre carabinieri

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Folle inseguimento nella notte a Boscoreale, nella provincia di Napoli. I malviventi hanno concluso la loro fuga contro le gazzelle dei carabinieri: il bilancio è di tre militari feriti, mentre i due fuggitivi sono stati arrestati. Tutto inizia quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, impegnati in un servizio di controllo al Piano Napoli, complesso di edilizia popolare di Boscoreale, intimano l'alt ad un'Alfa Romeo Mito con a bordo due uomini; questi, in tutta risposta, non si fermano, dando il via a un inseguimento per le strade della città.

La fuga dei due malviventi si interrompe in via Settembrini, quando l'Alfa Romeo si schianta contro le gazzelle dell'Arma che nel frattempo hanno sbarrato la strada al veicolo. Nell'impatto tre carabinieri sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia: per fortuna, le ferite riportate non sono state gravi. I due malviventi, invece, sono stati arrestati: si tratta di un 30enne e un 36enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che devono rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; gli arrestati sono in attesa di giudizio.