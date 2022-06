Rapina a mano armata in una banca di Salerno: bottino centomila euro, ladro in fuga Rapina in banca a Salerno, ladro in fuga con centomila euro di bottino: il colpo nella filiale nella filiale della Banca Campania Centro di via Trento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La banca rapinata questa mattina [Foto da Google Maps]

Colpo in banca a Salerno, il ladro è in fuga con centomila euro di bottino. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, che sta cercando di dare un nome e un volto all'uomo responsabile del colpo. La rapina è avvenuta questa mattina in via Trento, tra i quartieri di Pastena e Mercatello, quando un uomo apparentemente di età tra i 35 ed i 40 anni, è entrato armato di pistola nella filiale della Banca Campania Centro che si trova in strada. Dopo aver puntato la pistola i presenti, si è fatto consegnare un plico con dei soldi per poi allontanarsi a piedi.

Bottino stimato in 100mila euro, ladro in fuga

Bottino stimato in centomila euro, fanno sapere le forze dell'ordine: soldi che erano contenuti all'interno del plico, e questo lascerebbe pensare che l'uomo abbia agito a colpo sicuro. Il ladro è ricercato, al vaglio le telecamere dell'impianto di videosorveglianza. Non ci sono feriti: al momento della rapina, infatti, in banca erano presenti solo il direttore e due impiegati, che non hanno opposto resistenza alla vista dell'arma.

Indagini in corso, arriva anche la Scientifica

Il rapinatore, al momento del colpo, indossava probabilmente una parrucca, perché fonti investigative riferiscono che avesse i capelli particolarmente lunghi. Non è chiaro invece se la pistola usata per minacciare i tre presenti fosse vera o fosse un'arma giocattolo priva del tappo rosso. Indaga la Squadra Mobile di Salerno, mentre sul posto è arrivata anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. All'esterno della banca si è radunato un piccolo gruppo di cittadini e curiosi, arrivati poco dopo che la notizia si è diffusa.