Raid nella società di noleggi nel Napoletano: 3 autocarri rubati e appiccato incendio I carabinieri sono intervenuti nella notte presso la "Ima Noleggi" di San Gennaro Vesuviano (Napoli), dove un incendio ha distrutto un rimorchio e un'auto; portati via anche tre veicoli.

A cura di Nico Falco

Uno dei veicoli trattati dalla Ima Noleggi (da Facebook)

Tre autocarri rubati, un'auto e un rimorchio incendiati. È il bilancio del raid che si è consumato nella notte scorsa ai danni della società "Ima Noleggi", con sede a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili e per rintracciare i veicoli portati via. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella della ritorsione attribuibile al racket.

La società si occupa di noleggio di veicoli usati per l'edilizia, tra cui pale meccaniche e cingolate, escavatori e macchinari per movimentare il terreno. L'intervento nel parcheggio della società, in via Strada Provinciale Le Querce, nell'area periferia del comune del Vesuviano, al confine con Palma Campania; sul posto anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati dell'incendio e della messa in sicurezza.

Il rogo, stando ai primi accertamenti, sarebbe doloso: ignoti avrebbero quindi superato il cancello e avrebbero appiccato le fiamme all'automobile e al rimorchio. E avrebbero portato via i tre autocarri, probabilmente spostandoli in una rimessa o un capannone nelle vicinanze.