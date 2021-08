Raid alla pizzeria “Dal Presidente”, vandali devastano l’area esterna del locale Due ragazzi hanno devastato l’area esterna dello storico locale che sorge in via dei Tribunale, nel cuore di Napoli. A denunciare la vicenda è stato lo stesso titolare della storica pizzeria, insieme al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Chiediamo alle forze dell’ordine di intervenire e individuare i protagonisti dei raid” ha detto il consigliere.

A cura di Valerio Papadia

Raid vandalico alla famosa pizzeria "Dal Presidente": nella notte tra il 1° e il 2 agosto, due ragazzi hanno devastato l'esterno della pizzeria, danneggiando tabelloni luminosi, cartelloni e persino il distributore automatico di caffè. A denunciare quanto accaduto, sui social network, è lo stesso proprietario della storica pizzeria dei Tribunali: "Sono il titolare della pizzeria ai Tribunali Dal presidente, ecco cosa hanno fatto al mio locale, spero che li prendano" ha scritto Massimo, il titolare, che si è rivolto anche al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, per dare risonanza alla vicenda.

"Non è, purtroppo, il primo raid che subiamo. Questo è il quarto avvenuto in tre giorni. Mi hanno rubato un tavolo in ferro, mi hanno fatto esplodere dei petardi davanti al vetro blindato che però ha resistito allo scoppio. Io credo che questi raid siano stati commissionati con lo scopo di farmi arrendere e farmi e cedere il locale" ha raccontato Massimo al consigliere regionale.

"Esprimiamo la nostra solidarietà a Massimo e a tutti gli imprenditori che ogni giorno combattono contro la criminalità. Chi offre lavoro e porta prestigio alla nostra città va tutelato. Chiediamo alle forze dell’ordine di intervenire e individuare i protagonisti dei raid" è stato invece, il commento, del consigliere Borrelli.