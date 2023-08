“Ragazzo sul tettuccio dell’auto a 130 chilometri orari sulla strada a Napoli” denuncia di Borrelli La denuncia di Francesco Emilio Borrelli (Avs): “Video sconcertante e preoccupante. Folle escalation tra i giovani”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo sdraiato sul tettuccio di un'auto lanciata ad alta velocità sulle strade di Napoli. Per il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che ha pubblicato il video choccante, si tratterebbe di una nuova folle “challenge” tra giovani. Una sfida ad alto rischio, potenzialmente mortale, da filmare e pubblicare poi sui social in cambio di like e visibilità. L'episodio, secondo quanto riportato dal parlamentare ambientalista che ha ricevuto il video-denuncia, risalirebbe a ieri sera e sarebbe avvenuto ad Agnano, quartiere dell'area occidentale di Napoli.

Il giovane, apparentemente un ragazzo, è abbracciato – forse legato – al tettuccio di una vettura, una vecchia Ford Focus, mentre l'auto viaggia ad alta velocità nelle strade trafficate della città. La scena viene ripresa con i cellulari sia da chi è a bordo dell'auto, che da un'altra auto che sta seguendo la prima.

Borrelli (Avs): "Challenge sconcertante"

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) commenta con amarezza:

"Trovo sconcertante il video che mi è stato inviato che, come affermato da chi lo ha segnalato, sarebbe stato realizzato ad Agnano dove un gruppo di ragazzi a bordo di auto potenti si sfidano in una challenge percorrendo a 130 km/h, legati al tetto della vettura, le strade del quartiere. Il tutto poi prontamente ripreso dagli stessi protagonisti e postato sui social per farsi vanto di questa ennesima sfida dell’idiozia e dell’irresponsabilità".

E conclude: