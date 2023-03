Ragazzino ferito da petardo durante Napoli-Lazio, arrestati tre tifosi laziali Tre tifosi laziali arrestati per il lancio di petardi che, durante la partita nello stadio Maradona, ha portato al ferimento di un giovane napoletano.

A cura di Nico Falco

Tre tifosi laziali sono stati arrestati per il lancio di petardi e fumogeni che ieri sera ha portato al ferimento di un giovane tifoso del Napoli durante la partita contro la Lazio allo stadio Maradona. Si tratta di un 22enne di Velletri e di due romani di 24 e 35 anni, quest'ultimo con precedenti di polizia; i tre sono accusati di lancio di materiale pericoloso e nei loro confronti è stata avviata la procedura del Daspo.

Tifoso del Napoli ferito con petardo, arrestati tre laziali

Ad individuare i tre, anche grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sono stati gli agenti della Digos, che hanno avviato gli accertamenti sul lancio dal settore ospiti di diversi fumogeni e 9 petardi; uno di questi ultimi era finito nel settore inferiore della Curva A dove un ragazzino, probabilmente credendo che si trattasse di un fumogeno, l'ha raccolto; in seguito all'esplosione il giovane tifoso napoletano ha riportato delle lesioni alle mani ed è stato accompagnato dai genitori al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo.

Napoli – Lazio, 8 denunciati, rimosse 98 automobili

Durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio gli agenti del commissariato San Paolo hanno sanzionato 18 persone, sorprese in possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 8 persone, tra i 17 e i 43 anni, per le quali sono state avviate le procedure per il Daspo: 5 avevano scavalcato dal settore inferiore a quello superiore, una aveva un fumogeno, un'altra ha aggredito uno steward e l'ultima ha lanciato una bottiglia contro l'autobus della Lazio.

Nel corso dei controlli effettuati nei dintorni dello stadio e nelle strade limitrofe, infine, sono stati sanzionati 10 parcheggiatori abusivi e il personale della Polizia Locale ha rimosso 98 automobili in divieto di sosta e ha contestato complessivamente 126 violazioni al Codice della Strada.