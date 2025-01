video suggerito

Ragazzino di 12 anni investito mentre attraversa la strada a Candida: è grave Il dodicenne, cosciente ma dolorante a una gamba, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Moscati di Avellino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada a Candida, provincia di Avellino. Stando a quanto si apprende, la conducente della vettura si è subito fermata per prestare soccorso al giovane ferito. Il dodicenne, cosciente ma dolorante a una gamba, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale Moscati di Avellino. Sarebbe grave, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano per gli accertamenti e i rilievi del caso.

Incidente sulla statale Ofantina: quattro feriti

Sempre in provincia di Avellino, quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla statale Ofantina, nel territorio del comune di San Potito, a poca distanza da Avellino. Stando a quanto si apprende, due vetture si sono scontrate frontalmente. Gli occupanti di entrambe le macchine sono stati soccorsi e trasferiti in ambulanza in ospedale. Secondo le prime informazioni, avrebbero riportato ferite gravi ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Le auto si sono scontrate frontalmente, ma le responsabilità sono ancora da accertare. Il traffico sulla statale Ofantina è stato interessato da lunghe code e rallentamenti per alcune ore a partire dal tardo pomeriggio di oggi. La situazione adesso è tornata alla normalità.