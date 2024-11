Ragazzino denuncia i bulli nel Casertano: in un anno gli hanno estorto 1.500 euro

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Da poco più di un anno era vittima di tre coetanei che con minacce e intimidazioni lo avevano costretto continuamente a dargli soldi, per un totale di 1.500 euro. Fino a quando, all'ennesima richiesta di denaro, non ce l'ha fatta più e ha raccontato tutto ai carabinieri. Storia che arriva da Bellona, piccolo centro della provincia di Caserta, e che si è conclusa con la denuncia per tre giovanissimi, due dei quali minorenni. Le indagini sono scattate dopo la denuncia sporta da un 18enne del posto, che aveva chiesto aiuto al 112 e successivamente si era presentato nella stazione dei carabinieri di Vitulazio.

Il ragazzo ha raccontato che le angherie erano cominciate nell'ottobre 2023 e che i tre, con pretesti di ogni tipo, lo avevano obbligato a consegnare contanti. L'ultima richiesta, quella che lo aveva spinto a denunciare, c'era stata il 22 novembre: i tre erano andati a casa sua e, con fare minaccioso e violento, gli avevano intimato di consegnare 250 euro. A loro dire si trattava del pagamento di un paio di scarpe che il 18enne aveva avuto in prestito due anni prima e che non aveva mai restituito.

I tre sono stati bloccati dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, 25 novembre: quando sono tornati dalla vittima per incassare i 250 euro hanno trovato ad aspettarli anche i carabinieri. Sono stati condotti in caserma e sono stati denunciati a piede libero per estorsione. Nel corso degli ulteriori accertamenti i militari hanno ricostruito anche quest'ultimo episodio, attraverso le conversazioni estrapolate dalle chat nei telefonini degli indagati; i tre sono stati denunciati a piede libero per estorsione.