Ragazzino con disabilità picchiato e deriso, le violenze riprese col cellulare e messe online: 5 minorenni denunciati Accade nel Casertano: cinque minorenni, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati denunciati; per due di loro sono state emesse misure prescrittive.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Umiliato, deriso, picchiato per molto tempo: vittima un ragazzino con disabilità cognitive di Maddaloni, nella provincia di Caserta. Per questo, cinque minorenni, tutti di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati denunciati dai poliziotti del locale commissariato; nei confronti di due adolescenti, inoltre, sono state eseguite ordinanze per l'applicazione di misure prescrittive.

Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dai genitori della vittima e hanno permesso ai poliziotti di raccogliere elementi a carico dei minorenni indagati. Stando a quanto appreso in sede di indagine, gli adolescenti avrebbero ripetutamente aggredito, picchiato, offeso e deriso il loro coetaneo, come detto affetto da problemi di natura cognitiva: le violenze sono state riprese in video, che sono poi stati pubblicati sui social o in chat di messaggistica create apposta per perseguitare e irridere la vittima.

Soltanto la non imputabilità della maggior parte dei soggetti coinvolti non ha consentito l'emissione di provvedimenti di natura penale nei confronti di tutti, come invece è accaduto per due di loro, nei confronti dei quali sono stati presi i seguenti provvedimenti: dovranno rientrare a casa, ogni giorno, entro le ore 22; non potranno accedere ai social e potranno utilizzare il cellulare soltanto sotto stretta osservanza dei genitori; soprattutto, dovranno partecipare ad attività di volontariato a favore di persone affette da disabilità, che saranno indicate dai competenti Servizi Sociali.