Sono in corso le ricerche disperate di un uomo di 50 anni, disperso nel mare di Monte di Procida, sulla costa flegrea, in provincia di Napoli: l'uomo si è tuffato in acqua per salvare due ragazzini, trascinati dalla corrente a causa del forte moto ondoso. Le ricerche sono affidate alla Capitaneria di Porto, ma fino a questo momento non hanno dato alcun esito. Nella mattinata di oggi, il 50enne si trovava sulla spiaggia di Torregaveta quando ha visto i due ragazzini in difficoltà: insieme a un'altra persona, non ci ha pensato due volte e si è tuffato un mare per soccorrere i due giovani malcapitati. Una volta in acqua, uno dei due uomini che si sono tuffati per aiutare i ragazzi, come detto il 50enne, è stato travolto dalle onde e trascinato dalla corrente.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto di Bacoli, che hanno soccorso l'altro uomo che si era lanciato in mare e i due ragazzi, riportandoli a riva: i due giovani, entrambi 18enni, hanno riportato un forte choc e sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118, intervenuti per le cure del caso. Gli uomini della Guardia Costiera, invece, hanno subito avviato le ricerche del 50enne, del quale purtroppo non ci sono ancora tracce.

Nell'estate di quattro anni fa, nell'agosto del 2017, la comunità flegrea tra Bacoli e Monte di Procida pianse la morte di Lara Gambardella, 13 anni e Antonio Emanato, 42 anni, tragicamente annegati nel mare di Ischia durante una immersione. Il 13 agosto del 2017, probabilmente sopraffatti dalle condizioni del mare, Emanato, proprietario di una scuola di immersioni a Bacoli e Lara, sua allieva, annegarono nella Baia delle Formiche: il corpo del 42enne venne rinvenuto lo stesso giorno, mentre quello della 13enne il giorno successivo.