video suggerito

Ragazzina di 15 anni scomparsa a Napoli, ritrovata in piena notte alle falde del Vesuvio dalla polizia I genitori della 15enne ne avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio di ieri; nella notte, per fortuna, la ragazzina è stata ritrovata a Portici dalla polizia. Il prefetto di Napoli ha ringraziato gli agenti per il lavoro svolto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sono state ore cariche di angoscia quelle vissute da una famiglia napoletana, due genitori in pena per le sorti della propria figlia, una ragazzina di 15 anni, scomparsa da Napoli nel pomeriggio di ieri, sabato 18 gennaio; la storia si è conclusa con un lieto fine, dal momento che la 15enne è stata ritrovata dalla Polizia di Stato alcune ore dopo, in piena notte, alle falde del Vesuvio.

Le ricerche della minorenne sono iniziate quando i genitori, nella serata di ieri, si sono recati negli uffici della Questura di Napoli, in via Medina, per denunciare la scomparsa della loro figlia. I poliziotti hanno setacciato i luoghi di maggiore interessa per la 15enne: sono stati gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, in piena notte, a ritrovare la ragazzina, che si trovava in via Belvedere a Portici. Ancora ignote le cause che hanno portato la minore ad allontanarsi da casa e a recarsi alle falde del Vesuvio.

Un plauso al lavoro della Polizia di Stato è arrivato dal prefetto di Napoli Michele di Bari. In una nota della Prefettura, infatti, si legge: "Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rivolge un sentito ringraziamento al dirigente e ai collaboratori del Commissariato Portici Ercolano che, con tempestività e alta professionalità, questa notte, hanno ritrovato, alle falde del Vesuvio, una minorenne scomparsa da alcune ore. La quindicenne è stata ritrovata incolume in via Belvedere a Portici, intorno alla mezzanotte, dopo che i genitori ne avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio".