Tullio e Giuseppe uccisi a Ercolano, lo zio: “Avevano sbagliato strada, cercavano casa di amici” Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani di 26 e 27 anni uccisi ad Ercolano venerdì notte in via Marsiglia, in località San Vito, forse si trovavano in quella strada per sbaglio. Traditi forse dal navigatore che avrebbe perso il segnale. Il racconto di uno zio di Giuseppe. Domani l’udienza di convalida del fermo per Palumbo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due giovani di 26 e 27 anni uccisi ad Ercolano a colpi di pistola venerdì notte in via Marsiglia, in località San Vito, forse si trovavano in quella strada per sbaglio. Traditi forse dal navigatore che avrebbe perso il segnale e li avrebbe condotti per la via sbagliata, mentre stavano cercando di raggiungere dei loro amici per trascorrere la serata dopo aver visto la partita del Napoli in un bar di un parente. Uno scenario che emerge dal racconto di uno degli zii di Giuseppe, sentito da Il Mattino. I due, secondo il parente, avrebbero preso appuntamento con dei loro amici di Ercolano.

Quella sera, quindi, avrebbero cercato di raggiungerli, ma il navigatore avrebbe perso il segnale e i due ragazzi si sarebbero così persi per strada, imboccando una delle viuzze di campagna che portano sul Vesuvio. Si sarebbero fermati, quindi, davanti alla villetta di Vincenzo Palumbo, il camionista di 53 anni accusato di doppio omicidio aggravato, che ai carabinieri ha detto di averli scambiati per ladri, anche se li investigatori non hanno trovato nessun elemento che possa corroborare questa tesi.

Domani l’udienza di convalida del fermo

È prevista per domani, intanto, l’udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura di Napoli nei confronti di Vincenzo Palumbo – difeso dall'avvocato Francesco Pepe e Fioravanti De Rosa – che dal 29 notte è chiuso nel carcere di Poggioreale. Al camionista 53enne i carabinieri e il procuratore aggiunto di Napoli Pierpaolo Filippelli contestano il reato di duplice omicidio aggravato. Secondo le risultanze investigative finora acquisite, Palumbo avrebbe sparato all'indirizzo dell'auto dei giovani ben undici colpi con la Beretta calibro 40 che deteneva legalmente. Per lui la Procura, che ha disposto il fermo eseguito alle 22.40 del 29 ottobre, chiede la misura cautelare della custodia in carcere.